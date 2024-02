Como funcionam as buscas dos presos fugitivos da Penitenciária de Mossoró-RN

Divulgação

A Polícia Federal (PF) está em uma operação em busca de dois detentos que escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A fuga, ocorrida na última quarta-feira, dia 14, desencadeou uma mobilização envolvendo cerca de 100 agentes federais na operação de busca, conforme reportado pelo site Carta Capital.

A operação conta com o sigilo operacional da PF, que optou por não divulgar detalhes sobre a organização da ação.

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte e a equipe de agentes penitenciários estão atuando em conjunto nesta operação, sob a liderança da Secretaria de Administração Penitenciária do estado. O número exato de agentes estaduais envolvidos ainda não foi revelado.

Como parte dos esforços, um helicóptero foi destacado pela Secretaria de Segurança do estado para auxiliar nas buscas, proporcionando apoio aéreo crucial. A aeronave, baseada em Mossoró, é complementada por outra, sediada em Natal, pronta para expandir a operação de busca, se necessário.

Inovando na estratégia de busca, a PF também está utilizando drones, que foram transportados para o estado por helicóptero, destacando a tecnologia como um recurso valioso na operação. Além disso, a Interpol foi acionada para prevenir a fuga dos detentos do país, incluindo os nomes dos fugitivos no Sistema de Difusão Laranja.



A operação conta ainda com o suporte da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que está responsável por bloquear estradas e fornecer assistência terrestre, e das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco), que reúne forças policiais federais e estaduais no combate ao crime organizado.



Intervenção Federal

Em resposta ao incidente, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, tomou medidas administrativas imediatas, afastando a direção da prisão e nomeando Carlos Luis Vieira Pires, um experiente policial penal, para assumir a gestão do estabelecimento prisional.

A fuga dos detentos ressalta a contínua luta contra o crime organizado e a importância da colaboração entre as diversas forças de segurança para garantir a segurança pública e prevenir incidentes futuros. As autoridades permanecem vigilantes, com a operação em andamento e a esperança de recapturar os fugitivos o mais breve possível.