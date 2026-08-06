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Feminicídio

Companheiro é suspeito de matar jovem de 26 anos a facadas em MS

Crime ocorreu durante a madrugada; homem fugiu antes da chegada das equipes policiais

Redação O Pantaneiro

Publicado em 06/08/2026 às 13:39

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Equipe do Samu constatou a morte de Nathalia Rodrigues Nogueira, 26 anos, ainda no local do crime / Reprodução/Rio Verde News

Uma jovem foi assassinada a facadas na madrugada desta quinta-feira (06), em Rio Verde de Mato Grosso. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, de 55 anos, que fugiu do local antes da chegada das forças de segurança e segue sendo procurado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta das 03h30 após uma denúncia informando que havia uma mulher caída ao solo, aparentemente sem sinais vitais, em um imóvel localizado no bairro Cohab.

No endereço, os policiais encontraram Nathalia Rodrigues Nogueira, 26 anos, com perfurações nas costas. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e constatou a morte ainda no local. O óbito também foi confirmado pelo médico regulador da central do serviço.

Após a certificação da morte, a área foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Ainda conforme registrado no boletim de ocorrência, uma testemunha relatou que ouviu uma discussão na residência e, ao sair para verificar o que estava acontecendo, encontrou Nathalia caída no chão, momento em que pediu ajuda.

Outras duas testemunhas informaram aos policiais que receberam uma ligação do companheiro da vítima logo após o crime. Segundo os relatos, o homem afirmou que havia "feito uma besteira" e, em seguida, fugiu do local conduzindo uma motocicleta prata.

A Polícia Científica realizou a perícia no imóvel e, após a conclusão dos trabalhos, o corpo foi encaminhado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) de Coxim para exames necroscópicos. O caso foi registrado como feminicídio na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima, qualificadora prevista na legislação brasileira. A Polícia Civil investiga o crime e realiza diligências para localizar o suspeito.

Com este caso, Mato Grosso do Sul chega ao 21º feminicídio registrado em 2026, sendo o quinto ocorrido em apenas uma semana e o oitavo em menos de um mês.

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