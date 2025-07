Condenada por homicídio em Aquidauana é presa

Polícia Civil de Aquidauana / PCMS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Aquidauana, cumpriu nesta quarta-feira (30) um mandado de prisão contra uma mulher de 28 anos, condenada pelo crime de homicídio qualificado. A ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

A condenada foi sentenciada a 15 anos, 2 meses e 15 dias de prisão em regime fechado. O crime ocorreu na madrugada de 29 de janeiro de 2016, em Aquidauana. Segundo o processo, ela e outros dois indivíduos foram até a casa da vítima com a intenção de roubar bens que pudessem ser trocados por drogas.