Condenado a 10 anos por estupro de adolescente em MS é preso

Prisão em Bataguassu / PCMS

Equipes da 1ª Delegacia de Polícia de Bataguassu, prenderam nesta quarta-feira, 30, um homem de 39 anos de idade, condenado a 10 anos por estupro de vulnerável, em Mato Grosso do Sul.

De acordo com a Polícia Civil, o mandado de prisão foi expedido após o trânsito em julgado da sentença que o condenou a 10 anos de reclusão, em regime fechado.

O condenado foi preso em 2019 em flagrante delito, quando abusava sexualmente de uma menina de 12 anos, em plena praça pública de uma cidade do Estado. Na ocasião, a ação rápida dos policiais civis impediu a continuidade da violência e resultou na prisão imediata do autor.

Além do crime de 2019, ele também foi investigado em 2021 pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Bataguassu por envolvimento em novo caso de estupro de vulnerável, cuja vítima tinha 9 anos de idade, o que reforça o histórico de reincidência em crimes dessa natureza.

Com a prisão, a Polícia Civil reforça seu compromisso com a proteção das crianças e adolescentes e com a responsabilização dos autores de crimes sexuais. A população pode colaborar com informações anônimas por meio do Disque Denúncia 181.

