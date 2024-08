Condenado a 12 anos por homicídio é preso em Nova Alvorada

Homem foi levado para a delegacia / Divulgação

Nesta terça-feira, 13, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, através da Delegacia de Nova Alvorada do Sul, cumpriu um mandado de prisão contra um homem de 50 anos, condenado a 12 anos de prisão por homicídio qualificado.

O crime aconteceu em 2011, na cidade de Nova Alvorada do Sul, quando o réu disparou a queima-roupa contra o peito de Paulo Cézar de Jesus Gonçalves, que na época tinha 40 anos. De acordo com o Boletim de Ocorrência, o homicídio ocorreu após uma briga em uma festa de Natal do ano anterior, quando a vítima teria agredido o homem com um soco na boca.

O julgamento ocorreu em 2023, e o mandado de prisão foi expedido recentemente, sendo imediatamente executado pela Polícia Civil.

