Condenado por assassinatos em Campo Grande é preso

Polícia Civil / Divulgação

A equipe da DERF (Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos), prendeu na segunda-feira, 1°, um homem de 37 anos, condenado por homicídio qualificado em 2004, um homicídio simples em 2016 e um homicídio tentado em 2021, todos os crimes ocorridos em Campo Grande.



Em 2004 ele matou Arnaldo Barbosa da Mota, no Jardim das Hortências. Já em 2016 ele tentou matar um homem em um comércio no Bairro Jardim Tijuca. E em 2021 ele matou Diego Eufrasio da Silva, que estava em um posto de combustível, juntamente com outras pessoas, na Avenida Duque de Caxias, no Bairro Santo Antônio, quando o autor chegou com um comparsa e efetuou disparos de arma de fogo.



O rapaz estava evadido do sistema prisional e foi capturado no Bairro Aero Rancho.