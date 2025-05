Condenado por estupro de vulnerável é preso pela DEPCA durante operação em Campo Grande

Condenado foi preso na operação / PCMS

A DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) prendeu na manhã desta terça-feira, 26, no bairro Tijuca, em Campo Grande, um comerciante de 44 anos condenado por estupro de vulnerável. A ação faz parte da Operação Caminhos Seguros 2025, coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que visa combater a violência sexual contra crianças e adolescentes.

Identificado como E.D.S., o homem foi localizado após investigações conduzidas pela DEPCA em Costa Rica, município onde o crime foi inicialmente apurado. A prisão foi possível graças a uma sentença condenatória definitiva, já transitada em julgado, que impõe ao réu uma pena de nove anos de reclusão.

A captura ocorreu sem resistência, e o condenado foi encaminhado para o sistema prisional, onde cumprirá a pena estabelecida pela Justiça.

A Polícia Civil destaca que a Operação Caminhos Seguros 2025 busca intensificar o combate à exploração sexual infantojuvenil, com foco especial em crimes cometidos no ambiente digital e em áreas vulneráveis. Segundo a instituição, ações como essa vêm fortalecendo as redes de proteção e resultando em prisões e apreensões em todo o Mato Grosso do Sul.

A população pode contribuir com as investigações e ações preventivas realizando denúncias anônimas por meio do Disque 100 ou pelo site oficial da Polícia Civil: www.pc.ms.gov.br.

