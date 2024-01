Condenado por estupro é preso em Ribas do Rio Pardo

Homem foi preso / Divulgação

Um homem foi preso nesta terça-feira, 30, pela Polícia Civil de Santa Rita do Pardo, em apoio a Delegacia de Bataguassu, após romper a tornozeleira eletrônica e fugir da cidade, onde cumpre pena por estupro de vulnerável.

O homem, residente em Bataguassu, já estava sendo investigado por homicídio doloso. Ele havia furtado um caminhão em Ribas do Rio Pardo e o abandonou, danificado, sem qualquer sinalização na MS-040. Sem notificar as autoridades, o veículo furtado permaneceu na pista por horas, resultando em um acidente fatal envolvendo um ônibus de passageiros. No incidente, uma pessoa perdeu a vida e outras ficaram feridas.

As investigações foram impulsionadas por denúncias anônimas, destacando a eficácia da colaboração entre a comunidade e as forças policiais.