Condenado por homicídio em 2019 é preso no bairro Monte Castelo

Divulgação Polícia Civil

Na manhã desta segunda-feira (18), a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) cumpriu mandado de prisão contra um homem de 28 anos, condenado pelo homicídio de uma mulher ocorrido em 2019.

Os policiais civis receberam a informação de que o foragido estaria na região do bairro Monte Castelo. Após monitoramento discreto da residência, os agentes conseguiram realizar a prisão no momento em que ele deixava o imóvel.

O condenado foi conduzido para a sede do Garras, onde foram tomadas as medidas legais de praxe.

