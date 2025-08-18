Acessibilidade

18 de Agosto de 2025 • 17:51

Buscar

Últimas notícias
X
Policial

Condenado por homicídio em 2019 é preso no bairro Monte Castelo

Prisão aconteceu na manhã de hoje na Capital

Redação

Publicado em 18/08/2025 às 17:10

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação Polícia Civil

Na manhã desta segunda-feira (18), a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) cumpriu mandado de prisão contra um homem de 28 anos, condenado pelo homicídio de uma mulher ocorrido em 2019.

Os policiais civis receberam a informação de que o foragido estaria na região do bairro Monte Castelo. Após monitoramento discreto da residência, os agentes conseguiram realizar a prisão no momento em que ele deixava o imóvel.

O condenado foi conduzido para a sede do Garras, onde foram tomadas as medidas legais de praxe.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

PRF apreende 18 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-267

Policial

Padrasto é preso com material pornográfico das enteadas

Policial

PF realiza operação contra fraude em empréstimos consignados em Ladário

INSS exige biometria para liberar novos empréstimos consignados a partir desta sexta

Procura por empréstimos cai 14% nos últimos 12 meses

Comissão aprova PL que exige assinatura de idosos de MS para empréstimos on-line

Policial

Jovem é preso por tentar passar notas falsas em Campo Grande

Publicidade

Policial

Trancista de Aquidauana denuncia furto de mostruário de semijoias avaliado em R$ 10 mil

ÚLTIMAS

Galeria de fotos

Confira fotos do rodeio na 4ª noite da ExpoAqui 2025

Esporte

Jovem enxadrista de Bodoquena conquista destaque nacional e internacional

Com apenas 13 anos, Lucas Pereira Ramalho já é um dos principais nomes do xadrez escolar brasileiro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo