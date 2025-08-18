Condenado por homicídio em 2019 é preso no bairro Monte Castelo

Prisão aconteceu na manhã de hoje na Capital
Divulgação Polícia Civil
Na manhã desta segunda-feira (18), a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) cumpriu mandado de prisão contra um homem de 28 anos, condenado pelo homicídio de uma mulher ocorrido em 2019.
Os policiais civis receberam a informação de que o foragido estaria na região do bairro Monte Castelo. Após monitoramento discreto da residência, os agentes conseguiram realizar a prisão no momento em que ele deixava o imóvel.
O condenado foi conduzido para a sede do Garras, onde foram tomadas as medidas legais de praxe.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Policial
INSS exige biometria para liberar novos empréstimos consignados a partir desta sexta
Procura por empréstimos cai 14% nos últimos 12 meses
Comissão aprova PL que exige assinatura de idosos de MS para empréstimos on-line
Galeria de fotos
Esporte
Com apenas 13 anos, Lucas Pereira Ramalho já é um dos principais nomes do xadrez escolar brasileiro
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS