Condenado por homicídio qualificado é preso em Jardim

Divulgação Polícia Civil

Na data de ontem (22), Polícia Civil, por meio da Delegacia de Jardim-MS, cumpriu um mandado de prisão em desfavor de um homem, de 55 anos, condenado por homicídio qualificado por motivo fútil.

O crime ocorreu em 2016, na zona rural de Porto Murtinho, e resultou na morte de Wandir Escudero Leite, que tinha 48 anos, na época do crime.

A condenação do acusado foi estabelecida em 14 anos e 3 meses de reclusão, transitou em julgado, e o mandado de prisão foi expedido pelo juiz competente.

O indivíduo, que residia na cidade de Jardim, foi localizado e preso em sua residência pela equipe.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à unidade policial e será encaminhado ao sistema penitenciário, onde cumprirá a pena imposta pela Justiça.

O delegado responsável, Lucas de Taglialegna, destacou a importância da atuação conjunta entre a SIG (Seção de Investigações Gerais) e o Núcleo Regional de Inteligência (NRI), na execução bem-sucedida do mandado, ressaltando que a responsabilização criminal é uma prioridade, independentemente do tempo transcorrido desde o cometimento do crime.