Condenado por roubo é detido pela Polícia Penal em Corumbá

Caso foi registrado na Delegacia / Divulgação

Foragido da Justiça de 31 anos foi preso pela Polícia Penal no Centro de Corumbá, na manhã desta terça-feira, dia 20. A equipe fazia ronda quando percebeu atitude suspeita do indivíduo, que estava no Jardim da Independência.

Conforme o Diário Corumbaense, ao realizar abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. Em pesquisa no Banco de Dados da Polícia, foi constatado um mandado de prisão pelo crime de roubo, com condenação de 05 anos e 10 meses de cadeia.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, ficando à disposição da Justiça.