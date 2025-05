Condenado por estupro de criança é preso em Jardim

Polícia de Jardim / PCMS

Equipes das delegacias de Jardim e Guia Lopes da Laguna prenderam na quinta-feira, 8, um homem de 30 anos de idade, condenado a 9 anos e 4 meses, em regime fechado, por estupro de vulnerável. O crime ocorreu em 2022 no município de Jardim, quando a vítima, que não possuía nenhum vínculo familiar com o autor, tinha 11 anos de idade

Ele foi localizado na casa da mãe, no município de Jardim, após troca de informações entre as equipes. A prisão foi realizada em cumprimento a mandado expedido pela Justiça de Jardim.

Antes disso, a Delegacia de Sidrolândia havia feito levantamentos preliminares com base em informações de que o condenado poderia estar naquela cidade, o que contribuiu para a identificação do paradeiro correto.

A ação integra o trabalho contínuo da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul no cumprimento de decisões judiciais e na responsabilização de autores de crimes graves.

*Com informações da Polícia Civil.

