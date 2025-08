Condutor bêbado avança contra viaturas e é acaba preso em Aquidauana

Ilustrativa

Conforme a Polícia Militar, equipes do Canil e da Força Tática realizavam uma operação na Rua Anacleto dos Reis, em frente a um comércio local, quando um veículo em alta velocidade se aproximou das guarnições. Mesmo com a ordem de parada, o condutor não obedeceu, colocando em risco os policiais e os pedestres ao redor.

Um homem foi preso na madrugada de hoje (3), em Aquidauana após dirigir em alta velocidade sob efeito de álcool, desobedecer ordem de parada, quase colidir com viaturas policiais e resistir à abordagem.

Após ser interceptado, o motorista desceu do carro visivelmente alterado, com sinais claros de embriaguez: cambaleava, apresentava fala desconexa e exalava forte odor etílico. Questionado pelos policiais, ele confirmou que havia ingerido bebida alcoólica desde o final da tarde.

Foi oferecido ao condutor o teste do bafômetro, utilizando aparelho regulamentado e dentro da validade, mas ele se recusou a realizá-lo. Informado de que seria encaminhado à delegacia, o homem passou a resistir, partindo para cima da equipe, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização e algemas para contê-lo.

Durante a checagem do veículo, um Fiat Siena branco, foi constatado que o carro apresentava débitos em atraso. Foram lavradas as autuações de trânsito correspondentes, e o automóvel foi recolhido ao pátio do Detran da cidade.

Além das infrações administrativas, foram registrados os autos por condução sob influência de álcool e recusa ao teste do bafômetro. Também foi lavrado termo de constatação de embriaguez.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde permaneceu à disposição da Justiça. Ele não apresentava lesões corporais no momento da entrega à autoridade policial.

