Condutor é flagrado cometendo infrações graves e tem veículo removido em Anastácio

Uma operação realizada pela Polícia Militar Rodoviária em Anastácio resultou na remoção de um veículo e na confecção de cinco autos de infração de trânsito. O condutor foi flagrado cometendo diversas irregularidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, colocando em risco a própria segurança e a de outros usuários da via.

Entre as infrações registradas estavam a condução de veículo com lacre de identificação violado ou falsificado, além da realização de manobras perigosas, com arrancada brusca.