Briga familiar leva confronto armado e prisões em Fazenda de Aquidauana

Caso registrado na 1ª Delegacia de Policia de Aquidauana / Divulgação

Um conflito em uma família mobilizou a Rádio Patrulha da Polícia Militar, na noite desta segunda-feira, dia 7, em uma fazenda localizada na rodovia MS-345, na zona rural em Aquidauana.



De acordo com o boletim de ocorrência, a guarnição da Polícia Militar estava realizando patrulhamento na Avenida Pantaneta, em Aquidauana, quando foi abordada por um comerciante de 45 anos. O comerciante relatou que estava na fazenda de sua sogra quando se envolveu em um desentendimento com um indivíduo de 59 anos, esposo de sua sogra.



O desentendimento teria sido iniciado por um motivo específico. Quando o indivíduo tentou se levantar, o comerciante, ciente de que ele possuía uma arma, o reteve na cadeira. Momentos depois, o indivíduo chamou seu filho, de 26 anos, que se aproximou portando uma arma de fogo.



A tensão atingiu seu ápice com um disparo de arma de fogo, que o comerciante acredita ter sido efetuado pelo filho do indivíduo. Posteriormente, o filho quebrou uma janela e ameaçou o comerciante com a arma. Diante da ameaça iminente, o comerciante buscou abrigo dentro da casa.



O comerciante relatou aos polícias, que sua esposa foi agredida pelo indivíduo com socos e recebeu uma coronhada no queixo. Ela apresentou um pequeno inchaço no local e queixou-se de dores.



A polícia imediatamente se dirigiu à fazenda. Durante o deslocamento, interceptaram um veículo Prisma de cor cinza. A sogra do comerciante estava no veículo e relatou estar fugindo da fazenda devido à situação. Durante a busca no veículo, foram encontradas 28 munições calibre .38 SPL, que a mulher havia escondido por medo.



A chegada à fazenda culminou na prisão tanto do homem de 59 anos quanto de seu filho de 26 anos, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Aquidauana.



Na residência, foram encontradas diversas armas e munições, incluindo uma arma Taurus calibre .38 SPL, uma carabina CBC modelo 122 calibre .22 LR, uma carabina calibre .22 LR, uma espingarda calibre 28 GA, além de uma série de munições e acessórios relacionados.