Confusão em boate termina com PM ferido e homem morto em Campo Grande

Confusão no estacionamento / (Henrique Arakaki, Jornal Midiamax)

Uma confusão no estacionamento de uma boate na Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande, resultou em um policial ferido a tiros e na morte de Mayron Cesar da Costa de Sousa, de 32 anos. O incidente ocorreu na madrugada deste domingo (19).

O policial havia ido à boate para buscar a namorada por volta das 3 horas da madrugada e conversava com o promoter no estacionamento quando Mayron chegou de motocicleta com uma mulher, estacionando em local proibido.

O promoter advertiu Mayron para mudar o local de estacionamento, o que gerou uma discussão. Mayron ameaçou buscar uma arma em casa e voltou armado momentos depois. No retorno, ele começou a discutir novamente e atirou contra os clientes no estacionamento, atingindo o policial na perna. O policial revidou, atingindo Mayron fatalmente.

A dona do estacionamento relatou que Mayron chegou pedindo para guardar seu capacete e, ao ser informado do preço, iniciou a discussão. A esposa de Mayron confirmou que, após a discussão inicial, ele voltou em casa para pegar a arma e retornar à boate, onde ocorreram os disparos, segundo o Jornal Midiamax.

O policial ferido foi levado à Santa Casa e passará por cirurgia.