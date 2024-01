Confusão familiar acaba em delegacia antes do Ano Novo

Polícia Civil / Divulgação

Confusão familiar generalizada em Anaurilândia, acabou na 1ª Delegacia de Polícia de Bataguassu durante a madrugada deste sábado (30), conforme o Midiamax.

A mulher de 53 anos estava em uma festa familiar de despedida de sua irmã, que voltaria a morar em Dourados, no assentamento Aruanda.

De seus sete irmãos, quatro estavam no local, e apenas um deles iniciou a confusão.

Às autoridades, para contextualizar, ela informou que, desde que voltou de Portugal, cuida de sua mãe, que já é uma mulher idosa.

Em desabafo com a família, ela informou estar cansada e com o psicológico abalado, momento em que seu irmão, que estava alcoolizado, entendeu que a vítima colocaria a mãe no asilo. A partir disso, o autor teria ficado irado com a situação. Ele, então, pegou uma faca e foi pra cima da vítima, dizendo que a mataria.

Em meio à confusão, os outros irmãos que estavam presentes na festa tiveram que conter o homem, derrubando-o no chão e tirando a faca de suas mãos.

Assustada e sem conseguir acionar a Polícia Militar via telefone, a vítima dirigiu até Bataguassu e fez o registro de ocorrência.

Na delegacia, ela informou o desejo de manifestar criminalmente contra o seu irmão, uma vez que em momento algum disse que colocaria a idosa em um asilo e, mesmo assim, foi ameaçada pelo autor.