Contrariando tendência nacional, assassinatos aumentam em Mato Grosso do Sul

Policial durante operação / Polícia Civil

Contrariando a tendência nacional, que teve queda de 1% no número de casos violentos registrados em 2022, em Mato Grosso do Sul o índice de assassinatos aumentou de 0,1% para 10% em comparação com 2021. O levantamento foi divulgado pelo G1, em parceria com o NEV-USP (Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo) e o FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública).

De acordo com dados da Sejusp (Secretaria de Estado e Justiça e Segurança Pública), foram 435 crimes de homicídio doloso (quando há intenção de matar) em 2021 e 451 em 2022. Este ano, até o dia 28 de fevereiro, foram registrados 70 homicídios no Estado.

Brasil - No País, o total de mortes violentas caiu 1% na comparação entre os períodos de 2021 a 2022. Apesar de simbólico, o cenário é positivo. Conforme o levantamento, o Brasil atingiu o menor número da série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Este é o segundo ano seguido que isso acontece: em 2021, foram 41,2 mil mortes e em 2022 foram 40,8 mil assassinatos.

No Centro-Oeste, quem puxou os índices (4,5%) da região foi o estado de Mato Grosso, com aumento de 24% nos registros de assassinatos entre 2021 e 2022. Foram quase 200 mortes a mais quando comparado ao ano anterior.

A maior queda foi no Amapá, com -29% entre os anos citados. Além deste, o destaque também foi Roraima, com 14,1% assassinatos a menos.