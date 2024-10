Corpo carbonizado é encontrado em estrada de assentamento em Sidrolândia

Corpo carbonizado em estrada de assentamento / Babalizando MS

Morador de um assentamento encontrou o corpo de um homem carbonizado, na manhã desta segunda-feira (30), na estrada que dá acesso ao Assentamento Capão Bonito II, em Sidrolândia.

Conforme o Campo Grande News, o corpo foi encontrado por um morador do assentamento, caído próximo a Ponte do Vacaria.

A suspeita é que depois de morto, o corpo foi desovado e queimado no local.

Pela foto é possível nota que o homem estava usando calça, camiseta e tênis. Um lado do sapato caiu do pé e foi encontrado ao lado do corpo da vítima.

A Polícia Civil e perícia foram acionadas para ir até o local e até o momento não há informação da dinâmica do crime.