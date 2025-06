Corpo com sinais de estrangulamento é encontrado próximo à fronteira

Ilustrativa

Um homem foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (20) nas proximidades da comunidade indígena Pysyry, em Amambay, no Paraguai.

A região fica próxima à fronteira com o Brasil, nos arredores do município de Antônio João, a cerca de 280 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o Departamento de Investigações de Amambay, o corpo foi localizado por volta da 1h10, em uma estrada vicinal sob a jurisdição do posto policial nº 3 Estrella. A vítima, ainda não identificada, estava deitada de costas e apresentava marcas no pescoço compatíveis com estrangulamento, indicando possível homicídio.

A cena foi isolada e periciada por uma equipe técnica do departamento, com apoio de investigadores da divisão de homicídios e peritos criminais. O corpo foi encaminhado a uma funerária da região, onde passará por exames mais detalhados, conforme determinação da agente fiscal de plantão da Unidade Policial.

Segundo o médico legista, a provável causa da morte é asfixia mecânica por estrangulamento. Até o momento, não foi possível identificar a vítima. O caso está sendo tratado como homicídio e segue sob investigação das autoridades paraguaias.

