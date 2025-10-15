Corpo de adolescente desaparecido é encontrado no Rio Taquari em Coxim

Vitíma foi identificada como Victor de Souza Silva, de 14 anos
Ilustrativa - Corpo de Bombeiros
O corpo de um adolescente de 14 anos, identificado como Victor de Souza Silva, foi encontrado por pescadores no fim da tarde desta terça-feira (14) no Rio Taquari, em Coxim.
Conforme o portal Campo Grande News, Victor havia desaparecido na manhã de segunda-feira (13), após sair de casa para pescar com amigos na região conhecida como “Praia do Michel”, no bairro Piracema. Segundo relatos, o adolescente se afastou do grupo durante a pescaria e não retornou.
De acordo com familiares, o corpo foi localizado a poucos metros do ponto onde ele estava pescando. O jovem havia saído de casa por volta das 8h, sem levar o celular, e foi até o local de bicicleta. O veículo foi encontrado ainda na segunda-feira com um usuário de drogas, que afirmou ter comprado a bicicleta por R$ 100.
Os amigos que acompanhavam Victor relataram ter perdido o contato com ele durante a pescaria e não souberam explicar o que ocorreu. Desde o desaparecimento, equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil realizaram buscas na região.
A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do afogamento e apurar se houve alguma irregularidade. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Coxim.
Victor era estudante da Escola Marechal Rondon e morava com a família no bairro Piracema.
