Corpo de adolescente que se afogou em rio é encontrado em MS

Corpo de Bombeiros, Divulgação

O corpo de um adolescente de 13 anos que se afogou no Rio Verde, na quinta-feira (13), foi encontrado na manhã deste sábado (16), após dois dias de buscas.

O fato ocorreu em Água Clara e segundo o Campo Grande News, o corpo da vítima foi localizado aproximadamente 14 quilômetros do ponto de afogamento.

As buscas iniciaram na quinta-feira e terminaram por volta das 6h de hoje.

Com o auxílio de uma lancha, uma equipe com três militares do Corpo de Bombeiros percorreu grande parte do rio para tentar achar o adolescente.

O primeiro-tenente Cândido, comandante do 1º Subgrupamento de Bombeiro Militar, do 5º Grupamento de Bombeiros, explicou que o rio onde o jovem se afogou não é adequado para banho.

“É um rio de corredeira, pedra, tem a Usina da Cachoeira Branca e quando chove cria velocidade e é um rio impróprio para o banho”, disse.

Por enquanto, não há informação de como ocorreu o afogamento e nem se o adolescente estava sozinho.

O rio divide os municípios de Água Clara e Ribas do Rio Pardo.