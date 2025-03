Divulgação Corpo de Bombeiros

Na noite deste sábado, 1º, o Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana foi acionado para conter um princípio de incêndio em uma residência localizada na rua Francisco Dias Feitosa, próximo de Muriçoca Lanches.

Ao chegarem ao local, os bombeiros verificaram que o foco de incêndio já estava controlado, tendo sido provocado por um vazamento de gás no botijão da cozinha.

A válvula de segurança estava rompida, o que levou ao escape do gás e ao início das chamas. Para evitar novos riscos, a equipe isolou a área, retirou o aquecedor acoplado ao botijão e eliminou qualquer possibilidade de retorno do fogo.

A residência sofreu danos no forro de PVC da cozinha, que cedeu completamente devido ao calor, além do comprometimento da mangueira e do registro do botijão de gás.

Após garantir a segurança do local, os bombeiros realizaram orientações aos moradores sobre os cuidados com o específico de botijões de gás e a importância dos cuidados ao manusear botijões de gás e recomenda a verificação periódica das mangueiras e registros para evitar acidentes.