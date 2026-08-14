Corpo de caminhoneiro morto após queda de ponte é liberado em MS

Parte da ponte João Wenceslau Leite de Barros, na MS-168, cedeu durante a passagem do caminhão / Reprodução

O corpo do caminhoneiro Alexandre de Freitas, de 49 anos, morto após parte da ponte João Wenceslau Leite de Barros, na MS-168, desabar durante a passagem do caminhão, foi liberado para a família nesta sexta-feira (14). Morador de Campo Grande, ele ficou preso na cabine do veículo, que caiu e ficou submerso no Rio Taquari.

De acordo com informações do Campo Grande News, o corpo foi retirado do caminhão por mergulhadores do Corpo de Bombeiros ainda na tarde de quinta-feira (13), horas após o acidente. Alexandre passou por necroscopia e, posteriormente, foi liberado para os familiares.

O velório será realizado em Campo Grande, onde o caminhoneiro morava, mas o local e a data da cerimônia ainda não foram confirmados.

Alexandre conduzia um caminhão Mercedes-Benz Actros 2651S e, conforme atualização divulgada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, transportava lingotes de concreto. Ele estava sozinho no veículo no momento do acidente.

A informação inicial de que havia um passageiro no caminhão foi posteriormente corrigida pelo Governo do Estado.

Alexandre de Freitas, de 49 anos, motorista do caminhão que caiu após ponte desabar em Coxim - Foto: Reprodução/Campo Grande News

Ponte desabou durante passagem do caminhão

O acidente aconteceu por volta das 08h20 de quinta-feira, quando parte da estrutura da ponte cedeu durante a passagem do caminhão. O veículo caiu no Rio Taquari e ficou parcialmente submerso.

A ponte está localizada no trecho entre as rodovias MS-214 e MS-423, na região conhecida como Serra da Alegria, entre Coxim e Corumbá, interligando áreas dos pantanais da Nhecolândia e do Paiaguás.

Após o desabamento, equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para o atendimento. Mergulhadores de Campo Grande também participaram da operação devido à necessidade de localizar e retirar a vítima da cabine do caminhão.

O veículo permanece submerso no rio e parte da estrutura que desabou está sobre ele. A retirada do caminhão ainda é avaliada pelas equipes responsáveis, diante da complexidade da operação.

Causas ainda são investigadas

A ponte de concreto armado foi construída e entregue entre 2008 e 2009, com conclusão em setembro de 2009, conforme informações do Governo de Mato Grosso do Sul.

As circunstâncias que provocaram o rompimento da estrutura, no entanto, ainda não foram esclarecidas. A Seilog (Secretaria de Infraestrutura e Logística) trabalha na apuração das possíveis causas do desabamento, enquanto a Polícia Civil e a Perícia deverão auxiliar na investigação do acidente.

O Governo de Mato Grosso do Sul informou que as causas da queda da ponte continuam sendo apuradas e que novas informações deverão ser divulgadas conforme o avanço dos trabalhos.