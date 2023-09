Corpo de homem com sinais de atropelamento é encontrado na BR-376, em Dourados

Nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (8), o corpo de um homem foi encontrado nas margens da rodovia BR-376, trecho que liga Dourados a Fátima do Sul. Ele tinha ferimentos na cabeça e a suspeita é que ele tenha sido atropelado e deixado no local.

A vítima também conta com marcas de pneus no pescoço e nos braços. Porém, segundo informações do site Ligado na Notícia, a vítima não foi identificada até o momento, pois ele não portava documento.

Contudo, no local foi possível notar que o homem estava trajando uma camiseta preta, short jeans claro e com um chinelo branco. Aparentando ter aproximadamente 30 anos, a vítima também tinha uma tatuagem escrita '1977' no braço esquerdo.

Por se tratar de uma rodovia federal, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para controlar o fluxo do trânsito e assumir a ocorrência.

A Polícia Científica esteve presente no local fazendo os trabalhos de praxe para a liberação do corpo.