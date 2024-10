Corpo de homem é encontrado boiando em rio no interior de MS

Corpo estava boiando em rio / Ribas Ordinário

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado no Rio Pardo, há aproximadamente sete quilômetros do centro da cidade de Ribas do Rio Pardo.

A descoberta ocorreu na manhã de domingo (27), quando um homem que navegava pelo rio avistou algo flutuando na água.

Segundo o site Ribas Ordinário, ao se aproximar, a testemunha constatou que se tratava de um cadáver e acionou o Corpo de Bombeiros, que notificou a polícia.

O corpo do homem estava apenas com uma camiseta e em estado avançado de decomposição.

A delegada Paula Barreto afirmou que uma análise mais detalhada será realizada pelo Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), responsável pela perícia que trará respostas sobre as causas e as circunstâncias da morte.