Corpo de homem é encontrado carbonizado na fronteira

Caso será investigado / (Foto: Ilustrativa/Ronald Regis)

Corpo de um homem, de 28 anos, foi encontrado carbonizado na BR-463, em Ponta Porã. O caso ocorreu na tarde de sábado (14).

Segundo informações do Midiamax, a Polícia Civil foi acionada para comparecer ao distrito de Sanga Puitã, em Ponta Porã.

Um tio da vítima confirmou a identidade do jovem. Não há informações sobre as causas do crime.

O caso foi registrado como o homicídio simples e é investigado pela 1ª DP (Delegacia de Polícia) de Ponta Porã.