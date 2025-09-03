Corpo de homem é encontrado dentro de carro às margens da BR-463 de MS

origem do ferimento e as circunstâncias da morte serão apuradas pelas autoridades / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) localizou, na noite de terça-feira, 2, o corpo de um homem dentro de um veículo GM/Tracker, que estava estacionado às margens da BR-463, em Ponta Porã, região de fronteira com o Paraguai.

A ação ocorreu após uma denúncia sobre um possível sinistro de trânsito com vítima. Ao chegar ao local indicado, os agentes da PRF encontraram uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que já estava na cena.

Dentro do carro, foi encontrado o corpo de um homem apresentando um ferimento cortante no pescoço. Nenhum documento foi localizado junto à vítima, o que impediu a identificação imediata do homem.

A ocorrência foi registrada e as informações coletadas foram encaminhadas à Polícia Civil de Ponta Porã, que agora investiga o caso. A origem do ferimento e as circunstâncias da morte serão apuradas pelas autoridades.

