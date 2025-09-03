Acessibilidade

03 de Setembro de 2025 • 22:41

Polícia

Corpo de homem é encontrado dentro de carro às margens da BR-463 de MS

PRF localizou o veículo com a vítima na noite desta terça-feira

Redação

Publicado em 03/09/2025 às 18:55

origem do ferimento e as circunstâncias da morte serão apuradas pelas autoridades / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) localizou, na noite de terça-feira, 2, o corpo de um homem dentro de um veículo GM/Tracker, que estava estacionado às margens da BR-463, em Ponta Porã, região de fronteira com o Paraguai.

A ação ocorreu após uma denúncia sobre um possível sinistro de trânsito com vítima. Ao chegar ao local indicado, os agentes da PRF encontraram uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que já estava na cena.

Dentro do carro, foi encontrado o corpo de um homem apresentando um ferimento cortante no pescoço. Nenhum documento foi localizado junto à vítima, o que impediu a identificação imediata do homem.

A ocorrência foi registrada e as informações coletadas foram encaminhadas à Polícia Civil de Ponta Porã, que agora investiga o caso. A origem do ferimento e as circunstâncias da morte serão apuradas pelas autoridades.

Solidariedade

Pintor de Aquidauana cria rifa para custear tratamento após grave acidente

Afastado do trabalho há três meses, Gustavo Duarte busca apoio da comunidade com venda de rifas no valor de R$ 10

Ciência

Planetário leva inovação ao ensino de Geografia no Pantanal

Foram explorados conceitos como rotação, que explica a sucessão dos dias e noites, e translação, responsável pelo ciclo anual e pelas estações do ano

