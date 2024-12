Corpo de homem é encontrado na BR-060 em Camapuã

Delegacia de Camapuã / Divulgação

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto no meio da BR-060, na entrada de Camapuã, na manhã desta segunda-feira (30). A vítima, que estava sem documentos, foi localizada por volta das 3h50, e o caso foi registrado na delegacia da cidade como morte a esclarecer.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi chamada para o local, próximo à placa “Bezerro de Qualidade”, onde o corpo estava caído na pista. Juntamente com a perícia, os policiais confirmaram que a vítima estava sem vida e não portava documentos.

O exame inicial indicou que as lesões no corpo não eram compatíveis com um acidente de trânsito, sugerindo que a causa da morte pode ter sido outra.