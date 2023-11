Corpo de homem é encontrado no rio Anhanduí, em Campo Grande

Viatura da Polícia Civil / Divulgação/Polícia Civil

Corpo de homem foi encontrado no Rio Anhanduí na Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande no final da tarde de domingo (12) na região do Jardim Nhanhá, em Campo Grande. Moradores viram o corpo de bruços, nas margens do rio.

Segundo o Midiamax, a Polícia Militar então foi acionada com a informação de que havia um homem caído dentro do rio, sem sinais vitais. O Corpo de Bombeiros também foi ao local. Uma equipe da Polícia Civil e Perícia também foram estiveram presentes.

O corpo estava sem camiseta, de bermuda, descalço e já estava em estado de decomposição. Conforme o registro policial, ele apresentava uma lesão nas nádegas. "Aparentemente ele veio descendo o rio e enroscou nos galhos", disse um morador que prefere não se identificar.

O corpo foi retirado do rio pelos Bombeiros e encaminhado ao IMOL (Instituto Médico Odontológico Legal) para exames e identificação.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac Cepol.