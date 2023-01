Corpo de homem é encontrado no Rio Aquidauana

Rio Aquidauana

Corpo de um homem de 51 anos foi encontrado na manhã desta terça-feira (3), boiando no Rio Aquidauana, região de Rochedo, a 83 quilômetros de Campo Grande.

A vítima não teve o nome divulgado, mas era moradora de Campo Grande e tinha sido vista pela última vez no dia 1º na região de Corguinho.

Segundo apurado pelo Campo Grande News, o homem estava na companhia de amigos bebendo nas margens quando entrou para nadar no rio.

Ele acabou sendo levado pela correnteza e ele acabou se afogando. O caso aconteceu por volta das 17h do domingo (1°). Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e as buscas tiveram início.

O corpo do homem acabou sendo encontrado no final da manhã de hoje, a aproximadamente 4 quilômetros de onde desapareceu. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Corguinho.