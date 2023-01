Corpo de homem é encontrado no Rio Aquidauana

Corpo foi localizado no rio / Divulgação

Corpo de homem, ainda não identificado, foi encontrado no Rio Aquidauana na manhã de domingo (8).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o corpo foi encontrado por volta das 8h, no pesqueiro Sarará.

Ele estava enroscado em bambus e usava bermuda jeans cor azul, estava sem camiseta e em avançado estado de decomposição.

Sem documentação, o corpo ainda não foi identificado, mas possui algumas tatuagens, como: no ombro direito uma índia com uma flor, na região do tórax lado esquerdo as iniciais JL, no pescoço a palavra LANCI II e, lado posterior da mão esquerda, uma cruz.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.