Polícia foi acionada / Ilustrativa

O corpo de Antônio Pedroso da Silva, de 72 anos, vítima de latrocínio, foi encontrado na noite de ontem (10), em uma lavoura, no município de Novo Horizonte do Sul. Até o momento, quatro pessoas foram detidas pelo crime.

Os restos mortais de Antônio estavam em uma lavoura de milho perto da área urbana da cidade, conforme o Campo Grande News.

Ele foi assassinado com aproximadamente 10 golpes de extintor de incêndio na região da cabeça, na tarde de ontem.

Os suspeitos do roubo seguido de morte foram identificados, sendo dois rapazes de 20 anos, um de 19 anos e uma adolescente de 17 anos. O grupo teria planejado o crime, que começou com um encontro da vítima com a jovem.

Após o crime, o grupo transportou o corpo de Antônio no porta-malas do carro dele e o abandonou em uma área de mata próxima a um rio.

Depois disso, o grupo fugiu para Jateí, onde se hospedou na casa de parentes da adolescente, e, em seguida, seguiu para Dourados, de táxi, segundo apurado pelo Campo Grande News.

Durante as investigações, a polícia descobriu que os suspeitos realizaram transferências via Pix da conta da vítima, incluindo um pagamento de R$ 37 mil.

O veículo do idoso, um Fiat Uno, também foi furtado e abandonado em outro local.