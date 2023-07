Corpo de ex-jogador do Seduc Anastácio é encontrado no Rio Iguatemi

O corpo do ex-jogador do Seduc de Anastácio, Hugo Vinícius Skulny Pedrosa, de 19 anos, foi encontrado na manhã deste domingo, 02 de julho, no Rio Iguatemi, em Sete Quedas. Ele estava desaparecido desde domingo, 25 de junho.

Segundo as informações do Canal Fronteira Agora Notícias, durante as diligências foi informado aos policiais que havia a possibilidade do corpo do jogador estar no local. No rio, a equipe policial encontrou apenas partes do corpo do jovem.

A Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros e a equipe da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) estiveram no local para atender o caso.

O corpo de Hugo foi encaminhado até o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) para os exames necroscópicos em Ponta Porã. O caso segue sendo investigado.