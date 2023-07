Corpo de jogador foi esquartejado em sítio de Sete Quedas após tiros

Simulação do crime / Divulgação/Polícia Civil

A coletiva de imprensa, nesta sexta-feira, 7, revelou que Hugo havia ido a casa da ex-namorada, de 21 anos, quando viu ela e o autor juntos, na noite do dia 24 de junho. Houve uma discussão, quando o acusado deu sacou uma pistola e atingiu Hugo. Caído, os dois levaram a vítima com vida para o sítio. Duas testemunhas, amigos do acusado, viram o crime e foram ouvidos.

A Polícia Civil concluiu na quinta-feira, 6, as investigações sobre o assassinato cruel do jogador, de Hugo Vinícius Skulny Pedrosa, de 19 anos, em Sete Quedas. O acusado, de 19 anos, levou a vítima, ainda viva, para a área rural e utilizou ferramentas para cortar o corpo.

Na casa, o jovem deu mais dois disparos e matou a vítima, quando decidiram cortar o corpo. Para a polícia, as pistas indicam que a morte foi premeditada.

Buscas

Hugo saiu de casa no dia 24 de junho para ir a uma festa próximo a um posto de combustível na entrada da cidade. No dia 25, a família procurou a polícia, pois não era costume do jovem sair e não avisar, quando as buscas começaram.

A Delegacia de Sete Quedas fez levantamentos preliminares sobre os fatos e começou a trabalhar com a hipótese de homicídio.

Foi solicitado o apoio operacional/investigativo da DEFRON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), montando uma força tarefa para a elucidação dos fatos, em seguida, outras forças de segurança, como a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Científica se juntaram à Polícia Civil, para a realização de buscas com o objetivo de localizar onde o corpo da vítima teria sido ocultado.

Após dias de busca, no último domingo, 2, foram encontradas partes do corpo. A identificação inicial foi confirmada por uma tatuagem que ele tinha na perna, que teria sido feita em homenagem ao pai. As buscas de demais partes encerraram na terça-feira, 4.

Com a identificação dos autores do homicídio qualificado com ocultação de cadáver, a delegada titular da Delegacia de Sete Quedas, Lucélia Constantino de Oliveira em conjunto com o Delegado Marcos Werneck da DEFRON, representaram a prisão temporária dos envolvidos e na segunda, a namorada se apresentou na delegacia, com um advogado e ficou presa.

No dia seguinte, o sítio e a casa da mulher foram periciados, onde foi constatado grande quantidade de sangue. A polícia realizou simulação do crime.

Prisão

Os amigos testemunhas foram ouvidos e a ex continua presa. Já o acusado está foragido, com mandado de prisão expedido pela justiça.