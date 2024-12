Corpo de jovem é encontrado no rio Aquidauana

Redes Sociais

O corpo de Adhan Wender da Silva Oliveira, de 28 anos, foi encontrado no domingo (1), pelo Corpo de Bombeiros, após ele desaparecer nas águas do Rio Aquidauana, no município de Rochedo.

O rapaz estava com amigos e namorada quando se afogou. O grupo saiu de Campo Grande para Rochedo no sábado (30), para aproveitar um local conhecido por turistas como prainha.

Adhan nadou diversas vezes no rio sem problemas, mas em determinado momento começou a pedir por socorro e afundou, conforme o Folha CG.

Os amigos da vítima tentaram resgatá-lá com uma boia, mas não conseguiram.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local, o jovem já havia desaparecido nas águas.

Horas depois, o corpo de Adhan foi encontrado e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande.

A Polícia Civil investiga o caso como morte a esclarecer. A mãe de Adhan lamentou a perda do filho nas redes sociais e compartilhou a última conversa que tiveram, onde ele se mostrava animado com o passeio.