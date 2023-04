Corpo de jovem é encontrado no rio Paraná em Anaurilândia

O corpo de Jonata Leão de Oliveira, de 26 anos, desaparecido nas águas do rio Paraná, foi encontrado na manhã desta terça-feira,11. O rapaz estava passeando de caiaque quando caiu, no domingo,9, no condomínio Paraíso, em Anaurilândia e não foi mais visto.

Segundo informações do site Jornal da Nova, o corpo do jovem foi localizado por populares que acompanham as buscas no local, o corpo foi encontrado boiando nas proximidades do condomínio nas primeiras horas da manhã de hoje.

As buscas iniciaram no último domingo pelos mergulhadores do Corpo de Bombeiros. O jovem estava de caiaque e sem colete salva vidas quando a embarcação virou. No dia do acidente, pessoas que estavam no local tentaram ajuda-lo, mas não conseguiram.

Equipe da Polícia Militar de Anaurilândia está indo para o local, juntamente com a Perícia Criminal. Jonata nasceu em Rosana (SP), sua mãe trabalha na Prefeitura de Rosana (SP), ele deixa esposa e uma filha pequena.