Corpo de mulher é encontrado no Rio Dourados

Condições do rio dificultaram buscas / Fátima News

O corpo de Edna Martins Soares, de 37 anos, foi localizado no Rio Dourados, em Fátima do Sul, na tarde deste sábado (16). Ela havia desaparecido na tarde de sexta-feira (15), depois de entrar nas águas do rio.

Segundo informações do portal Fátima News, o corpo foi encontrado preso a uma pedreira, a cerca de 5 quilômetros da ponte do Rio Dourados, após a linha do Iguaçu. Edna, natural de Amambai e residente em Caarapó, estava desaparecida desde o dia anterior.

O Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul iniciou as buscas no sábado pela manhã, por volta das 6h30, utilizando um barco para realizar varreduras na superfície e também buscas em profundidade, com o auxílio de um mergulhador. O sargento Napoleão, responsável pela operação, explicou que as condições do rio dificultaram os trabalhos.

O baixo nível da água e a correnteza forte tornaram a localização do corpo no ponto inicial improvável, levando a equipe a seguir rio abaixo, onde o corpo foi finalmente encontrado após várias horas de procura.

As buscas na sexta-feira haviam sido interrompidas devido à falta de visibilidade noturna e às condições adversas no local.