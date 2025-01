Corpo é encontrado com tiro na cabeça às margens da MS-295

Corpo encontrado na rodovia / Ligados na Notícia

Um homem foi encontrado morto, com um ferimento causado por arma de fogo na cabeça, no sábado (4), às margens da rodovia MS-295, entre as cidades de Eldorado e Iguatemi, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada após a denúncia de um cadáver localizado em uma área de mata próxima à rodovia. A vítima, que já estava em estado de decomposição, vestia uma camiseta escura, calça jeans azul e botinas.

A perícia identificou marcas de sangue no asfalto próximo ao local, além de uma perfuração na parte de trás do crânio, compatível com disparo de arma de fogo. Apesar de não portar documentos pessoais, o homem estava com um celular, que ao ser verificado, apresentava o Facebook de um usuário identificado como Luciano Olegário.

Segundo informações da polícia, a irmã de Luciano havia registrado o desaparecimento dele na cidade de Eldorado. No entanto, ainda não há confirmação oficial de que o corpo encontrado seja de Luciano, segundo o TopMídia.

O caso foi registrado como homicídio simples e está sendo investigado pela Polícia Civil.