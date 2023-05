Corpo é encontrado na antiga estação ferroviária de Corumbá

Diário Corumbaense

Corpo ainda sem identificação foi encontrado morto na tarde desta sexta-feira, 12 de maio no antigo terminal ferroviário de Corumbá, que está desativado. O corpo do homem estava caído na área conhecida como Estação Nob.

De acordo com informações do Diário Corumbaense, havia cerca de 7 perfurações possivelmente de faca, em várias partes do corpo da vítima. Ele não portava documentos, tenha sido golpeada entre 12h e 14h de hoje.

O homem vestia uma camiseta de cor preta com estampa, um short e calçava chinelo.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia foram acionadas e estiveram no local. Equipe de uma funerária da cidade também foi chamada e o corpo foi removido ao Instituto Médico Odontológico Legal de Corumbá.

A Polícia segue investigando o caso.