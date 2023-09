Corpos com sinal de violência são encontrados no Rio Nioaque

Corpo encontrado com sinais de violência / Jardim MS News

Humberto de Souza Vaz, de 36 anos, e Domingo de Oliveira, de 62 anos, foram encontrados nesta sexta-feira, 22, no Rio Nioaque, próximo à Ponte do Passo, em Jardim. As vítimas estavam com sinal de violência.

Informações preliminares indicam que as vítimas estariam pescando na região, quando teria acontecido um desentendimento com amigos. Moradores encontraram o primeiro corpo boiando às margens do rio e o segundo a três metros de profundidade, segundo o site Jardim MS News.

A Perícia foi até o local para investigação. Ainda segundo o site local, os dois corpos estão com marcadas de violência, entretanto, a causa da morte deve ser investigada.

Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal).