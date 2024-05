Corpos de bebê e adolescente são furtados de cemitério em Ponta Porã

Delegacia de Ponta Porã / Divulgação

Na madrugada deste domingo, 19, os corpos de um bebê e de uma adolescente de 12 anos foram furtados do Cemitério São Vicente de Paula, em Ponta Porã.

Conforme o boletim de ocorrência, três túmulos foram violados, incluindo os de dois bebês e o da adolescente, que havia sido sepultada há 15 dias. O vigia do cemitério descobriu as covas abertas ao chegar para trabalhar por volta das 6h da manhã.

Os familiares das crianças ainda não tinham conhecimento do ocorrido. Posteriormente, a administração do cemitério entrou em contato com eles para informar sobre a situação. A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas e, ao chegarem ao local, chamaram a Polícia Civil.

O caso foi registrado na delegacia de Ponta Porã como destruição, subtração ou ocultação de cadáver.