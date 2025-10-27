Corpos de jovens desaparecidos no Rio Sucuriú são encontrados

A equipe de Chapadão do Sul iniciou as buscas ainda no domingo / Redes sociais

Os corpos dos dois jovens desaparecidos no Rio Sucuriú, em Paraíso das Águas, a cerca de 277 quilômetros de Campo Grande, foram encontrados na manhã desta segunda-feira (27) por mergulhadores do Corpo de Bombeiros.

Conforme informações do CBMMS de Chapadão do Sul, que coordenou o atendimento inicial, as equipes de mergulho vindas de Campo Grande localizaram as vítimas já sem vida. Um dos corpos estava a aproximadamente 2 quilômetros do local do afogamento, enquanto o outro foi achado cerca de 4 quilômetros rio abaixo.

As buscas começaram ainda no domingo (26), logo após o desaparecimento, conduzidas pelos bombeiros de Chapadão do Sul, que receberam reforço das equipes da Capital nesta segunda-feira, conforme o Jornal Midiamax.

O afogamento ocorreu na tarde de domingo, quando Igor Pereira Rosa Paniago, de 32 anos, conhecido como Ferrinho, e Tiago Andrade Rezende, de 18, tentaram salvar uma amiga que se afogava em um trecho conhecido como Prainha.

De acordo com testemunhas, o grupo estava em uma área rasa do rio quando o vento forte e a elevação repentina do nível da água pegaram todos de surpresa. Igor e Tiago entraram na correnteza para ajudar a jovem, mas foram arrastados e desapareceram.

Durante todo o domingo, bombeiros, familiares e voluntários participaram das buscas, que foram retomadas nas primeiras horas desta segunda-feira com o apoio das equipes de mergulho especializadas de Campo Grande.

