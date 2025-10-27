Acessibilidade

27 de Outubro de 2025 • 19:08

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Corpos de jovens desaparecidos no Rio Sucuriú são encontrados

Bombeiros localizaram as vítimas a até quatro quilômetros do ponto do afogamento

Redação

Publicado em 27/10/2025 às 19:03

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A equipe de Chapadão do Sul iniciou as buscas ainda no domingo / Redes sociais

Os corpos dos dois jovens desaparecidos no Rio Sucuriú, em Paraíso das Águas, a cerca de 277 quilômetros de Campo Grande, foram encontrados na manhã desta segunda-feira (27) por mergulhadores do Corpo de Bombeiros.

Conforme informações do CBMMS de Chapadão do Sul, que coordenou o atendimento inicial, as equipes de mergulho vindas de Campo Grande localizaram as vítimas já sem vida. Um dos corpos estava a aproximadamente 2 quilômetros do local do afogamento, enquanto o outro foi achado cerca de 4 quilômetros rio abaixo.

As buscas começaram ainda no domingo (26), logo após o desaparecimento, conduzidas pelos bombeiros de Chapadão do Sul, que receberam reforço das equipes da Capital nesta segunda-feira, conforme o Jornal Midiamax.

O afogamento ocorreu na tarde de domingo, quando Igor Pereira Rosa Paniago, de 32 anos, conhecido como Ferrinho, e Tiago Andrade Rezende, de 18, tentaram salvar uma amiga que se afogava em um trecho conhecido como Prainha.

De acordo com testemunhas, o grupo estava em uma área rasa do rio quando o vento forte e a elevação repentina do nível da água pegaram todos de surpresa. Igor e Tiago entraram na correnteza para ajudar a jovem, mas foram arrastados e desapareceram.

Durante todo o domingo, bombeiros, familiares e voluntários participaram das buscas, que foram retomadas nas primeiras horas desta segunda-feira com o apoio das equipes de mergulho especializadas de Campo Grande.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Homem é preso por sequestro e extorsão em Campo Grande

Polícia

Homem ferido a faca é resgatado de helicóptero no Pantanal

Polícia

Homem é esfaqueado em frente a conveniência em Aquidauana

Vítima de 29 anos sofreu cortes no braço e na mão e foi levada ao pronto-socorro

Polícia

Mulher condenada por furtos é presa pela Polícia Civil em Três Lagoas

Publicidade

Polícia

Suspeito de matar morador com tiro na cabeça é preso em Rio Brilhante

ÚLTIMAS

Esporte

Etapa dos Jogos Aberto de MS em Naviraí define classificados para a final

A edição de 2025 dos JAMS adota um formato inédito, ampliando o número de jogos e a duração do calendário esportivo

Serviços

Plataforma de alertas da Defesa Civil fica fora do ar até terça

Sistema que envia mensagens de risco à população passa por manutenção e deve ser restabelecido

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo