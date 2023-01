Crânio de criança é encontrado em Campo Grande

Reprodução Midiamax

O crânio de uma criança foi encontrado na manhã desta segunda-feira (23), na Vila Planalto, em Campo Grande.

Conforme informações do site Midiamax, trabalhadores que roçavam o mato na Rua Netuno, que fica atrás de uma escola, quando encontraram o crânio sendo a Polícia Militar acionada e a perícia da Polícia Civil.

O crânio foi encontrado por volta das 9 horas.

O delegado Pablo Reis esteve no local e disse ao site que não descarta que mais ossos sejam encontrados no local. Mas, o delegado disse que não vai fazer escavações neste primeiro momento. Ele ainda falou que não há marcas de ferimentos no crânio, que já estava parcialmente deteriorado.

Os trabalhadores que acharam o crânio relataram que já haviam roçado o mato no 2º turno das eleições no ano passado, e que nada tinha o local.

O crânio foi localizado na quadra da casa onde morava o pedreiro Cleber de Souza Carvalho, preso e condenado a 96 anos de prisão por diversos assassinatos em Campo Grande, ainda segundo o site. O caso segue sendo investigado.