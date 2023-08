Criança de 10 anos se joga de carro após tentativa de sequestro em Três Lagoas

Delegacia de Três Lagoas

Uma menina, de 10 anos, foi raptada por um desconhecido, em uma caminhonete, quando estava saindo da escola no fim da manhã de segunda-feira (28), em Três Lagoas. A Polícia Civil, por intermédio da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) investiga o caso, que foi registrado como sequestro e cárcere privado.

Os fatos foram registrados na DEPAC/TL (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas) e encaminhado para a DAM, que assim que tomou conhecimento iniciou os trabalhos investigativos para completa apuração do ocorrido. A criança, a mãe e outras testemunhas já foram ouvidas e a Polícia Civil está em diligências para localizar o autor.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Matheus Souza Oliveira de Palma, a criança contou que quando estava saindo da escola, o desconhecido a seguiu, tampou a boca dela, fazendo com que ela desmaiasse. Assim que acordou, a menina estava no banco de trás da caminhonete e pelo retrovisor central do veículo viu o autor fazendo sinal para que ela ficasse quieta.

Ao perceber que o veículo não estava travado, a vítima conseguiu fugir e começou a correr, momento em que o autor foi embora. A menina continuou correndo e conseguiu chegar em sua casa.

“Assim que recebemos a ocorrência, determinei a coleta de eventuais imagens de câmeras de segurança das redondezas, de modo a tentar reproduzir o trajeto realizado pelo autor, e requisitei exames para a constatação de eventuais lesões na vítima, além da realização de exame sexológico, tendo resultado negativo”, explicou o delegado.