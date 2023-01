Criança de 11 anos é picada por cobra após fugir do padrasto para escapar de estupro

Menina relatou estupros à Polícia / Divulgação

Menina de 11 anos foi picada por uma cobra após fugir do padrasto para escapar de um estupro. O padrasto de 28 anos é acusado de cometer uma série de estupros, violência doméstica e abusos contra a menina. Eles moram em uma aldeia na cidade de Juti.

Conforme o TopMídiaNews, a menina está internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Universitário, de Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia foi até o hospital colher o depoimento da vítima. A menina informou que o autor não é seu pai biológico, mas a registrou, e é pai de dois dos seus irmãos.

A criança foi para o hospital, porque foi picada por uma cobra, quando fugia do padrasto que é praticante de violência doméstica contra sua mãe. Na ocasião ela, a mãe e o irmão de 2 meses de idade estavam andando no meio do mato a caminho da casa de sua irmã de 13 anos que é casada [ situação ilegal e considerada estupro de vulnerável], a qual reside em outro ponto da aldeia.

Essa irmã de 13 anos também é uma possível vítima de abuso praticado pelo autor.

Segundo a criança, na casa onde foi estuprada reside ela, a mãe, o padrasto e os irmãos de 2 meses e 6 anos de idade.

A vítima vem sendo estuprada há algum tempo e disse que ano passado o estupro foi tão doloroso que ela teria sido socorrida pela mãe.

A vítima disse ainda que não deseja voltar para a residência, pois tem muito medo.

O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados.