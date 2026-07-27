Criança de 2 anos tem perna amputada após acidente com quadriciclo em MS

Menino de apenas 2 anos teve uma das pernas amputada após um grave acidente envolvendo um quadriciclo conduzido pelo tio / Ilustrativa gerada por IA

Um menino de apenas 02 anos teve uma das pernas amputada após um grave acidente envolvendo um quadriciclo, na tarde de sábado (25), em uma estrada próxima ao quilômetro 575 da BR-163, no município de Bandeirantes. A criança estava na garupa do veículo, conduzido pelo tio, no momento do ocorrido.

De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas chegaram ao local antes das equipes de resgate e encontraram o menino preso sob o quadriciclo. Um hóspede e uma funcionária de um hotel às margens da rodovia retiraram a criança, que estava engasgando com óleo que vazava do veículo. Populares ainda colocaram o membro amputado em gelo, na tentativa de possibilitar o reimplante, mas o procedimento não foi possível.

Conforme informações da concessionária Motiva Pantanal, responsável pela administração da rodovia, o CCO (Centro de Controle Operacional) foi acionado para atender à ocorrência. Segundo a empresa, o quadriciclo trafegava por uma via paralela à BR-163 quando colidiu contra um objeto existente na pista.

Relatos de testemunhas indicam que o condutor teria consumido bebida alcoólica em um posto de combustíveis antes de sair com a criança no veículo. Essa informação, no entanto, será apurada durante a investigação.

Equipes de resgate prestaram os primeiros atendimentos ao menino e ao condutor, que foram levados, inicialmente, ao hospital de São Gabriel do Oeste. Em razão da gravidade dos ferimentos, ambos precisaram ser transferidos para a Santa Casa de Campo Grande.

As polícias Civil e Militar estiveram no local para realizar os levantamentos iniciais. O caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente e apurar eventuais responsabilidades criminais.