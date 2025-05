Criança de 3 anos é ferida com faca durante briga familiar em Bataguassu

DP de Bataguassu / Ilustrativa/PCMS

Uma briga entre familiares terminou de forma violenta na tarde do último sábado, 25 de maio, em Bataguassu, município no leste de Mato Grosso do Sul. Uma criança de três anos foi atingida por um golpe de faca durante o conflito e precisou de atendimento médico.

Segundo informações divulgadas pelo portal Cenário MS, a confusão ocorreu durante uma confraternização familiar onde havia consumo de bebidas alcoólicas. O desentendimento começou entre o pai da criança e o cunhado dele, que é tio da vítima. Após trocas de agressões físicas, o homem se armou com uma faca com a intenção de ferir o cunhado.

No momento da agressão, a criança estava no colo da mãe — irmã do autor — que tentava apartar a briga. Ao tentar atingir o cunhado, o homem acabou acertando a sobrinha na perna esquerda.

O agressor fugiu após o incidente, mas foi localizado horas depois em sua residência, após denúncia anônima. A criança foi levada ao pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia, onde recebeu entre cinco e oito pontos no ferimento. Ela foi liberada após atendimento e não corre risco de morte.

O suspeito foi conduzido pela polícia para a realização da reconstituição dos fatos, mas a presença dele no local gerou revolta entre os familiares. Diante do tumulto, ele foi rapidamente retirado e levado para a delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

