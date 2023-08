Criança de seis anos morre após episódios de febre em MS

Dourados News

Após passar mal, uma criança de seis anos, identificada como Vanias Garcia, morreu na noite de ontem (26), no acampamento Guaraicá, no distrito de Panambi, município de Dourados.



Os pais contaram à Polícia Civil que na noite de ontem, por volta das 21h, a criança começou a ter febre e foi medicada, mas às 23h, ela começou a vomitar e foi medicada e ficou sonolenta.



Com a persistência dos sintomas de febre e vômito, os pais acionaram o departamento de saúde da aldeia Panambizinho, mas quando o socorro chegou a criança já não apresentava sinais vitais.



A princípio a perícia técnica da Polícia Civil de Dourados, que compareceu ao acampamento, não registrou sinais de violência no corpo da criança.



O caso foi registrado como Morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), de Dourados.