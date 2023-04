Criança diz que foi estuprada e irmã aciona PM em Corumbá

Caso teria ocorrido no final de semana / Divulgação

Criança entre 5 e 6 anos contou a irmã de 20 anos que foi estuprada por um homem que a amarrou dentro de casa em Corumbá e a Polícia Militar foi acionada. O caso ocorreu no último sábado, dia 22.

Segundo o Diário Corumbaense, a mulher de 20 anos, mora em Ladário e foi visitar a casa da família no final de semana. Ao chegar na residência, a irmãzinha dela contou que um homem entrou na casa onde ela mora com a mãe e a avó, a amarrou, levantou a roupa e passou a mão em suas partes íntimas.

A irmã mais velha disse a PM, que percebeu que o comportamento da criança estava estranho e ao perguntar, a menina contou o que havia acontecido no período da manhã daquele dia. Não foi informado se ela relatou o abuso à mãe e à avó.

A criança contou que sabia apenas o apelido do homem e que ele teria um irmão. No local, a Polícia Militar acionou o Conselho Tutelar, que acompanhou a mulher e a menina à Delegacia de Polícia Civil para investigação do caso.